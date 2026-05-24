Kyjev: Pri ruských útokoch zahynul človek a vyše 20 utrpelo zranenia
Autor TASR
Kyjev 24. mája (TASR) - Rusko v nedeľu zaútočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev rozsiahlymi raketovými a dronovými útokmi, ktoré spôsobili škody na obytných budovách, školách a vyžiadali si najmenej jednu obeť a vyše 20 zranených, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Krátko po 1.00 h ráno (24.00 h SELČ) bolo v Kyjeve počuť výbuchy, pričom ukrajinské vzdušné sily na platforme Telegram varovali, že Rusko by mohlo odpáliť balistickú raketu Orešnik. Doposiaľ však nie je zrejmé, či Moskva pri útoku túto raketu použila.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko na Telegrame oznámil, že jedna osoba zahynula po tom, čo došlo k zásahu deväťposchodovej obytnej budovy vo štvrti Ševčenko a na mieste vypukol požiar. Niekoľko osôb v tej istej štvrti zároveň zostalo uväznených v protileteckom kryte v škole, keď trosky zablokovali jeho východ, informoval Kličko. Ďalší ľudia zrejme uviazli aj v kryte v obchodnom centre.
Podľa vojenskej správy mesta bolo pri nočnom útoku zranených 20 ľudí. V širšom okolí Kyjeva utrpeli podľa tamojšieho gubernátora Mykolu Kalašnyka zranenia ďalší traja.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval pred potenciálnym ruským leteckým útokom, pričom podľa jeho slov by mohlo dôjsť aj k využitiu hypersonických balistických rakiet Orešnik, ktoré dokážu niesť aj jadrové hlavice, píše AFP. Vyhlásenie prišlo deň po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil svojej armáde pripraviť možnosti pre odvetu proti Ukrajine za dronový útok na študentský internát v Ruskom okupovanej východoukrajinskej Luhanskej oblasti. Ukrajinské ozbrojené sily obvinenia popreli.
