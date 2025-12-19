< sekcia Zahraničie
Kyjev prijal od Ruska ostatky vyše 1000 ľudí
Podľa verejne dostupných informácií Ukrajina počas prebiehajúcej vojny prevzala od Ruska približne dovedna 15.000 tiel, informuje AFP.
Autor TASR
Kyjev 19. decembra (TASR) - Kyjev v piatok oznámil, že od Ruska prevzal pozostatky viac než 1000 ľudí, o ktorých Moskva tvrdí, že patria ukrajinským vojakom, ktorí padli v bojoch proti ruským jednotkám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes sa uskutočnili repatriačné aktivity. Na Ukrajinu bolo vrátených 1003 tiel, o ktorých ruská strana tvrdí, že patria ukrajinským vojakom,“ uviedlo kyjevské Koordinačné centrum pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Obe strany sa na veľkej výmene vojnových zajatcov dohodli na tohtoročných priamych rokovaniach v tureckom Istanbule. Ide o jedinú dohodu, ktorú strany počas troch kôl rokovaní dosiahli.
Agentúra Reuters pripomína, že Ukrajina a Rusko si od začiatku vojny vymenili tisíce tiel. Ukrajina v minulosti obvinila Rusko z toho, že telá vracia neusporiadaným spôsobom a že niekedy posiela telá ruských vojakov. Rusko tieto obvinenia odmieta. Výmena tiel je podľa AFP jednou z mála oblastí spolupráce medzi Kyjevom a Moskvou od začiatku vojny vo februári 2022.
