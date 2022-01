Kyjev protestuje proti výrokom chorvátskeho prezidenta

Ukrajinský vojak zoskakuje z tanku medzi domami na sídlisku v meste Avdijivka na východe Ukrajiny, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kyjev 25. januára (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo chorvátsku veľvyslankyňu v Kyjeve, aby ju informovalo o neprijateľnosti nedávnych vyjadrení chorvátskeho prezidenta Zorana Milanoviča na adresu Ukrajiny. Napísala o tom agentúra Ukrinform.Rezort diplomacie veľvyslankyni Anici Džamičovej tlmočil žiadosť, aby prezident Milanovič verejne vysvetlil svoje vyhlásenia o členstve Ukrajiny v NATO a nevhodnosti pomoci Kyjevu v napätej situácii na hraniciach s Ruskou federáciou.Milanovič podľa agentúry HINA vyhlásil, že chorvátska vláda stiahne svojich vojakov zo síl NATO vo východnej Európe v prípade konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.povedal Milanovič. Dodal, že ak dôjde k eskalácii, vláda v Záhrebe stiahne z regiónu všetkých chorvátskych vojakov.Podľa Milanovičovho názoru vláda na Ukrajine sa na prelome rokov 2013 a 2014 nezmenila demokraticky, ale prevratom, a pre takú krajinu nie je v NATO miesto. Ukrajinu tiež označil za jednu z najviac skorumpovaných krajín sveta.Ukrajinskí diplomati v rozhovore s chorvátskou veľvyslankyňou zdôraznili, že vyhlásenie Zorana Milanoviča o udalostiach tzv. Revolúcie dôstojnostiMinisterstvo tiež vyjadrilo hlboké sklamanie z vyjadrení prezidenta Chorvátska o členstve Ukrajiny v NATO a nevhodnosti pomoci Ukrajine na pozadí ruskej agresie. Ministerstvo poukázalo na to, že vzhľadom na trpkú skúsenosť chorvátskeho ľudu s vojnou je tento jeho výrokRuské weby v utorok večer informovali, že Milanovič bolzaradený do databázy Myrotvorec. Je to ukrajinská webová stránka, ktorá vznikla v roku 2014. Jej správcovia na nej vytvárajú databázu všetkých ľudí, ktorí majú podľa ich názoru protiukrajinské postoje, prejavené vyjadreniami alebo činmi.Agentúra RIA Novosti dodala, že oficiálne stránka Myrotvorec nemá nič spoločné s ukrajinskými vládnymi úradmi. Napriek opakovaným požiadavkám ľudskoprávnych organizácií či OSN vláda v Kyjeve prístup na tento web neblokuje.