Putin a Zelenskyj hovorili o novom summite a výmene zadržiavaných

Kyjev 14. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruský líder Vladimir Putin hovorili o možnej novej výmene zadržiavaných osôb v čase oživených snáh o deeskaláciu päťročného konfliktu na východe Ukrajiny. Oznámila to v piatok prezidentská kancelária v Kyjeve, informuje agentúra AFP.



Obaja prezidenti sa v telefonáte sústredili na prípravy nového stretnutia tzv. normandskej štvorky a zhodli sa na opatreniach, ktoré by mali pomôcť ukončiť konflikt v Donbase, ako aj na zintenzívnení práce vyjednávačov s cieľom realizovať existujúce dohody.



"Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin venovali osobitnú pozornosť procesu prepúšťania ukrajinských občanov zadržiavaných" v Rusku, na Kryme a v separatistami kontrolovaných oblastiach Ukrajiny, uvádza sa vo vyhlásení kancelárie ukrajinského prezidenta.



Kremeľ vyjadrenie o telefonáte zatiaľ neposkytol.



Zelenskyj a Putin naposledy spolu hovorili telefonicky 31. decembra minulého roka. Osobne sa prvýkrát stretli vlani v decembri v Paríži na summite normandskej štvorky, zahŕňajúcej aj lídrov Nemecka a Francúzska. V septembri si obe krajiny vymenili celkovo 70 zadržiavaných osôb.



Kremeľ tento týždeň oznámil vymenovanie nového hlavného vyjednávača pre vzťahy s Ukrajinou, ktorý je vnímaný ako menej kontroverzný ako jeho predchodca. To by mohlo poukazovať na novú fázu rozhovorov, uviedla AFP s odvolaním sa na predstaviteľa francúzskej prezidentskej kancelárie.