Kyjev: Reaktor číslo 5 v Záporožskej jadrovej elektrárni znova funguje

Záporožie 2. septembra (TASR) - Reaktor číslo päť v ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZNPP) znova funguje. Vo štvrtok ho z bezpečnostných dôvodov po mínometnom ostreľovaní preventívne odstavili. Spustenie do prevádzky v piatok oznámila ukrajinská spoločnosť Enerhoatom, ktorá elektráreň prevádzkuje. TASR správu prevzala z portálu britského denníka The Guardian.



V ozname spoločnosti Enerhoatom na sociálnej sieti Telegram sa uvádza: "Blok číslo päť v ZNPP, ktorý bol včera ráno odstavený z dôvodu ďalšieho mínometného ostreľovania areálu elektrárne ruskými okupačnými silami, bol napojený na energetickú sieť o 13.10 h a jeho výrobná kapacita sa zvyšuje. V súčasnosti sú v jadrovej elektrárni v prevádzke dva bloky, ktoré vyrábajú elektrinu pre potreby Ukrajiny. K fungovaniu vybavenia a bezpečnostných systémov nemáme žiadne vyjadrenia. Pripomíname vám, že zástupcovia misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pokračujú vo svojej práci v Záporožskej elektrárni."



Do najväčšej jadrovej elektrárne v Európe, ktorú od marca kontrolujú ruské jednotky, prišla misia MAAE vo štvrtok.



Záporožská jadrová elektráreň sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Enerhodar na ľavej strane rieky Dneper, len desať kilometrov od ukrajinských pozícií na druhej strany rieky. Počas uplynulého mesiaca sa závod opakovane stal terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňujú obe strany.