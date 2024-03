Kyjev: Rusi mohli v Odese cieliť na Zelenského a Mitsotakisa

Moskva 7. marca (TASR) - Nedá sa vylúčiť, že stredajší raketový útok ruských síl na ukrajinské mesto Odesa v čase, keď sa v ňom na neohlásenej návšteve nachádzali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, cielil na oboch politikov. V rozhovore pre televíziu CNN to podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters povedal zástupca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Ihor Žovkva.



Raketa dopadla v oblasti prístavu neďaleko konvoja vozidiel, v ktorom boli Zelenskyj a Mitsotakis. "Naozaj to bolo necelých 500 metrov od nás... Nedá sa vylúčiť, že cielili na delegáciu môjho prezidenta alebo na delegáciu zahraničného hosťa," uviedol Žovkva.



Raketa bola podľa neho odpálená z ukrajinského polostrova Krym anektovaného Ruskom v roku 2014 a trvalo jej necelé tri minúty, kým dosiahla svoj cieľ. Žovkva konštatoval, že ak by mala Ukrajina dostatočnú protivzdušnú obranu, "táto balistická strela mohla byť zachytená".



Moskva Žovkove tvrdenia odmietla. Podpredseda ruskej Rady národnej bezpečnosti Dmitrij Medvedev v reakcii na platforme Telegram napísal, že ak by ozbrojené sily dostali za úlohu zasiahnuť Zelenského kolónu v Odese, urobili by to.



"Každému je všetko jasné. Aj to, že v Odese k žiadnemu útoku na kolónu nedošlo. Aj to, že ak by bol stanovený cieľ, zasiahli by ho," tvrdil Medvedev.



Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ruské sily uskutočnili 6. marca raketový útok na Odesu. Jeho cieľom bol hangár v priemyselnej oblasti prístavu, v ktorom ukrajinské ozbrojené sily mali pripravovať námorné drony do bojovej akcie Vo vyhlásení konštatovalo, že objekt bol zasiahnutý.