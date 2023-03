Kyjev: Ruské sily pokračujú v snahe obkľúčiť Bachmut

Kyjev 5. marca (TASR) - Ukrajina v nedeľu vyhlásila, že naďalej odoláva útokom ruských síl, ktoré sa usilujú obkľúčiť mesto Bachmut. Podľa ukrajinského generálneho štábu bolo za uplynulý deň odrazených "viac ako 130 nepriateľských útokov" okrem iného na mestá Kupiansk, Lyman, Bachmut a Avdijivka. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nepriateľ pokračuje vo svojej snahe obkľúčiť mesto Bachmut," uviedol v nedeľu ráno generálny štáb Ukrajiny. Hovorca ukrajinskej armády Serhij Čerevatyj v sobotu konštatoval, že situácia v tomto východoukrajinskom meste je "ťažká, ale pod kontrolou".



Inštitút pre štúdium vojny (ISW) so sídlom v USA v sobotu uviedol, že v Bachmute a jeho okolí prebiehajú boje a varoval, že ukrajinské dodávateľské trasy sa zužujú. ISW dodal, že "Rusi možno mali v úmysle obkľúčiť ukrajinské sily v Bachmute, avšak ukrajinské velenie naznačilo, že sa radšej zrejme stiahne, než by riskovalo obkľúčenie".



Velitelia proruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny tvrdia, že Bachmnut je takmer obkľúčený. Proruskí separatisti v Doneckej oblasti zverejnili video, ktoré údajne zachytáva vagnerovcov na predmestí severne od Bachmutu, ako obsadili tamojšiu železničnú stanicu.



Zástupca starostu Bachmutu Oleksandr Marčenko pre stanicu CNN uviedol, že evakuácie z mesta sa výrazne spomalili. Každý deň podľa jeho slov evakuujú päť až desať osôb, pričom v čase, keď evakuácie prebiehali v plnom prúde, išlo o 600 ľudí denne. Ako priblížil, vzhľadom na rozsiahle útoky Ruska je do mesta veľmi náročné sa dostať.



V Bachmute zostáva 4000 až 5000 obyvateľov. Marčenko však poznamenal, že tých, čo tam stále sú, je ťažké presvedčiť, aby odišli. Väčšina sa totiž obáva, že nebudú mať kam ísť. V meste sú prítomní aj štyria zdravotníci a sú tam dostupné miesta na zohriatie sa, doplnil.