Kyjev: Ruské útoky na mestá Rubižne a Severodoneck boli neúspešné

Kyjev/Moskva 20. apríla (TASR) - Rusko podniklo neúspešné pokusy o vniknutie do miest Rubižne a Severodoneck v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, informoval v stredu ráno generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl. Odvolala sa naň tlačová agentúra DPA.



"Po pokusoch ruských okupantov vtrhnúť do Rubižného a Severodonecka prijali do miestnej nemocnice v Novoajdare 130 ranených vojakov nepriateľa," napísal generálny štáb vo svojej situačnej správe.



Okrem toho velenie ukrajinskej armády hlásilo aj pokusy Rusov o útok blízko mesta Izium v Charkovskej oblasti a ťažké boje okolo miest Marinka, Popasna, Torske a Kreminna a v okolí obce Zelena Dolyna.



Proruskí separatisti predtým hlásili, že dobyli a ovládli Kreminnu. Správy nie je možné nezávisle overiť, dodala DPA.