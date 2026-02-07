< sekcia Zahraničie
Kyjev: Rusko masívne zaútočilo na ukrajinskú energetickú sieť

Autor TASR
Kyjev 7. februára (TASR) - Masívny útok ruských síl na energetickú infraštruktúru Ukrajiny spôsobil výpadky prúdu v celej krajine, uviedol v sobotu prevádzkovateľ štátnej siete. Rusko pokračuje v invázii na Ukrajinu napriek tomu, že obe krajiny viedli rokovania sprostredkované USA o ukončení takmer štvorročnej vojny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Ukrajinskí predstavitelia obvinili Moskvu z úmyselného zamerania sa na energetickú infraštruktúru. Útoky spôsobili výpadky dodávok a zanechali státisíce ľudí bez elektriny alebo kúrenia pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
„Rusko vykonáva ďalší masívny útok na zariadenia ukrajinskej elektrickej siete,“ uviedol v sobotu prevádzkovateľ siete Ukrenergo.
„Kvôli škodám spôsobeným nepriateľom boli vo väčšine regiónov zavedené núdzové odstávky,“ uviedol vo vyhlásení na Telegrame. „V súčasnosti útok stále prebieha. Obnovovacie práce sa začnú hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ dodal.
Ukrajina a Rusko od januára viedli v Abú Zabí dve kolá rokovaní sprostredkovaných USA. Dohodli sa na veľkej výmene väzňov, ale nedosiahli žiadny pokrok v otázke územia, ktorá je kľúčovým bodom rokovaní.
Moskva tiež obvinila Ukrajinu zo zorganizovania streľby na generála vojenskej spravodajskej služby v ruskom hlavnom meste v piatok, pričom bol zranený. Kyjev sa k situácii nevyjadril.
