Kyjev: Rusko podniklo útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruské ropné sklady a rafinérie s cieľom oslabiť dôležitý vývoz energií a spôsobiť nedostatok paliva naprieč Ruskom.
Autor TASR
Kyjev 8. novembra (TASR) - Rozsiahle ruské útoky zasiahli ukrajinskú energetickú infraštruktúru a zapríčinili výpadky elektrickej energie v niekoľkých oblastiach, uviedla v sobotu ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Grinčuková. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Moskva v uplynulých mesiacoch eskalovala svoje útoky na energetickú infraštruktúru a poškodila zariadenia na ťažbu zemného plynu, ktoré produkujú hlavný zdroj paliva na vykurovanie na Ukrajine. Odborníci uviedli, že krajine hrozia výpadky tepla.
„Nepriateľ opäť vo veľkom útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Preto došlo v niekoľkých oblastiach Ukrajiny k núdzovým odstávkam elektrickej energie,“ napísala Grinčuková na sociálnych sieťach. „Núdzové odstávky sa zrušia, keď sa situácia v energetickom systéme stabilizuje,“ upresnila. „Napriek plánom nepriateľa bude mať Ukrajina túto zimu svetlo aj teplo,“ dodala ministerka.
Rusko sa počas takmer štvorročnej invázie zameriava na ukrajinskú elektrickú a vykurovaciu sieť a zničilo veľkú časť kľúčovej civilnej infraštruktúry.
V piatok večer zasiahli drony aj energetický objekt v Odeskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Oleh Kiper na platforme Telegram. „Došlo k poškodeniu zariadenia energetickej infraštruktúry,“ povedal a ozrejmil, že neboli hlásené žiadne obete či zranení.
