Kyjev: Rusko sa bude usilovať o pomstu za potopený krížnik Moskva

Kyjev 15. apríla (TASR) - Ukrajina v piatok vyhlásila, že Rusko sa bude chcieť pomstiť za potopenie svojho vlajkového raketového krížnika Moskva, ktorý podľa Kyjeva zasiahli ukrajinské protilodné rakety typu R-360 Neptún.



"Úder na krížnik Moskva nezasiahol len samotnú loď, zasiahol imperiálne ambície nepriateľa. Všetci si uvedomujeme, že nám to nebude odpustené," vyhlásila hovorkyňa južných vojenských síl Ukrajiny Natalija Humeňuková, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



"Sme si vedomí toho, že útoky proti nám sa budú stupňovať a že nepriateľ sa bude chcieť pomstiť. Chápeme to," dodala hovorkyňa na brífingu, poukazujúc na prebiehajúce útoky ruských síl na juhoukrajinské mestá vrátane Odesy a Mykolajiva.



Krížnik Moskva bol kľúčovou súčasťou úsilia ruských námorných síl v sedem týždňov trvajúcej invázii na Ukrajinu. Okolnosti jeho potopenia a osud posádky však zostávajú nejasné.



"Videli sme, že ďalšie lode sa mu snažili pomôcť, ale aj prírodné sily boli na strane Ukrajiny, pretože búrka znemožnila záchrannú operáciu aj evakuáciu posádky," uviedla Humeňuková.



Továreň neďaleko Kyjeva, kde sa protilodné rakety typu R-360 Neptún vyrábajú, bola v noci na piatok počas ruských útokov čiastočne zničená, a to ešte pred brífingom hovorkyne.



Podľa nemenovaného vysoko postaveného predstaviteľa amerického Pentagónu zasiahli krížnik Moskva dve ukrajinské strely Neptún a plavidlo sa následne vo štvrtok potopilo v Čiernom mori, pričom pre Rusko ide o "veľkú stratu", píše AFP. Katastrofu lode podľa Ruska spôsobil výbuch munície na palube.



Ukrajinskí predstavitelia ešte v stredu večer informovali, že krížnik Moskva bol vážne poškodený pri raketovom útoku ukrajinských síl. Gubernátor ukrajinskej Odeskej oblasti Maksym Marčenko, ktorý o poškodení lode informoval ako prvý, uviedol, že krížnik zasiahli ukrajinské protilodné strely Neptún.



Pentagón tvrdí, že útok na ruskú vojnovú loď si vyžiadal i obete na životoch posádky, ale presný počet je ťažko odhadnúť.



Krížnik Moskva, uvedený do služby v roku 1982, bol jedným z troch plavidiel konvenčných raketových krížnikov triedy Slava (vo vojenskej nomenklatúre NATO).