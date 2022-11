Kyjev: Rusko sa vracia k dohode o obilí, jeho vydieranie neuspelo

Kyjev 2. novembra (TASR) - Rusko sa opätovne pripája k dohode, ktorá umožňuje vývoz obilia z Ukrajiny, pretože zistilo, že táto iniciatíva by fungovala aj bez účasti Kremľa. Uviedol to v stredu poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podoľak v písomnom vyjadrení pre Reuters uviedol, že rozhodnutie Moskvy potvrdzuje zlyhanie ruského "vydierania, stupňovania a hrozieb" v prípadoch, keď sa stretne s ráznou reakciou.



Rusko sa podľa jeho slov "zahanbené" vrátilo k iniciatíve, pretože sa presvedčilo, že koridor na vývoz obilia by fungoval aj bez účasti Kremľa.



"To potvrdzuje jedno: Rusko je vždy podriadené tým, ktorí sú silnejší, ktorí vedia, ako udrieť, ktorí rázne obhajujú svoju pozíciu," dodal Podoľak.



Rusko ohlásilo pozastavenie svojej účasti na zmienenej dohode po tom, ako obvinilo Ukrajinu zo sobotňajšieho útoku dronmi na prístav v Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Moskva následne tvrdila, že "nie je schopná zaistiť bezpečnosť civilných lodí", ktoré sa plavia v súlade s podmienkami tejto dohody. Ukrajina vyjadrenia Moskvy o útoku označila za falošnú zámienku.



Dohodu o vývoze obilia medzi Ruskom a Ukrajinou pomohli v lete vyjednať Turecko a Organizácia Spojených národov (OSN).