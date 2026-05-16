Kyjev: Rusko vrátilo Ukrajine telá zrejme padlých vojakov
Autor TASR
Kyjev/Moskva 16. mája (TASR) - Kyjev v sobotu oznámil, že Rusko vrátilo Ukrajine 528 tiel, ktoré podľa Moskvy patrili ukrajinským vojakom padlým v boji. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Vďaka repatriačným snahám bolo na Ukrajinu vrátených 528 tiel nebohých osôb; podľa ruskej strany môže ísť o ukrajinských vojakov,“ uviedlo ukrajinské centrum pre vojnových zajatcov na sociálnych sieťach.
Vyšetrovatelia a experti „podniknú všetky potrebné kroky na identifikáciu repatriovaných nebohých“, dodalo centrum. Vo vyjadrení nepotvrdilo, kedy boli pozostatky prijaté.
Toto oznámenie prišlo len deň po tom, ako si Rusko a Ukrajina vymenili po 205 vojnových zajatcov.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň pri ohlasovaní dočasného prímeria medzi Moskvou a Kyjevom avizoval, že sa uskutoční výmena 1000 zajatcov. Jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že piatková výmena bola prvou fázou tejto výmeny.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred viac ako štyrmi rokmi bola výmena zajatcov a pozostatkov padlých bojovníkov jednou z mála oblastí spolupráce medzi Moskvou a Kyjevom, zdôrazňuje AFP.
