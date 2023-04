Kyjev sa vo Varšave bude usilovať obnoviť prevoz potravín cez Poľsko

Kyjev 17. apríla (TASR) - Kyjev sa na pondelkových rokovaniach vo Varšave bude usilovať o opätovné spustenie prevozu potravín a obilnín cez Poľsko, povedal ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solskyj. Varšava a Budapešť tranzit niektorých druhov potravín zakázali. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Prvým krokom, podľa nás, by malo byť otvorenie prevozu," povedal Solskyj. Dodal, že ďalšie stretnutia sa uskutoční v stredu (19. apríla) v Rumunsku a vo štvrtok (20. apríla) na Slovensku. Jeho vyjadrenia zverejnilo ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva na platforme Telegram.



Cez Poľsko podľa jeho slov vyváža Ukrajina asi desať percent všetkého potravinového tovaru. Povedal tiež, že prevoz ukrajinských potravín cez Maďarsko a Slovensko nie je ovplyvnený.



Budapešť a Varšava v sobotu zakázali dovoz obilia a ďalších potravín z Ukrajiny do 30. júna, pripomína Reuters.



Ruská invázia zablokovala vývozné trasy cez Čierne more, vývoz ukrajinského obilia preto smeruje cez EÚ do iných krajín. Toto obilie je lacnejšieho ako obilie dopestované v krajinách Únie a pre rôzne logistické prekážky uviazlo v stredoeurópskych krajinách. Pôvodne bolo určené na Blízky východ či do Afriky.



Negatívne to ovplyvnilo ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku preto odstúpil minister poľnohospodárstva.



Premiéri Poľska, Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska koncom marca v spoločnom liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej žiadali, aby EÚ zakročila proti negatívnym vplyvom zvýšeného importu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Upozornili, že najväčšie problémy majú krajiny susediace s Ukrajinou.



Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v nedeľu označil zákaz za nevyhnutný. EÚ podľa neho musí "otvoriť oči" a uvedomiť si, že sú potrebné ďalšie rozhodnutia, aby sa plodiny z Ukrajiny dostali ďalej do Európy a nezostali v Poľsku.



Maďarský minister poľnohospodárstva István Nagy pri oznámení zákazu uviedol, že poľnohospodársky sektor očakáva od EÚ zabezpečenie spravodlivých trhových podmienok.