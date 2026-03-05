< sekcia Zahraničie
Kyjev si po prepustení dvoch zajatcov predvolal maďarského diplomata
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že videlo vyhlásenia o údajnom premiestnení niekoľkých zajatcov, ale Kyjev o tom nebol nijako oficiálne informovaný.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť/Kyjev 5. marca (TASR) - Ukrajina vo štvrtok predvolala maďarského chargé d'affaires po tom, čo šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v stredu priviezol z Moskvy dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa servera telex.hu to uviedla tlačová agentúra RBK Ukrajina, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že videlo vyhlásenia o údajnom premiestnení niekoľkých zajatcov, ale Kyjev o tom nebol nijako oficiálne informovaný.
Ministerstvo uviedlo, že maďarský diplomat bude požiadaný o poskytnutie dôveryhodných a overiteľných informácií o prípade. Ukrajina tiež požiada o povolenie kontaktovať osoby, ktoré boli repatriované. Moskva a Budapešť zneužívajú vojnových zajatcov na nástroje politického „PR ťahu“ pred maďarskými voľbami, tvrdí vo vyhlásení ukrajinský rezort.
Szijjártó na Facebooku uviedol, že vojnoví zajatci sa mohli vrátiť domov z rusko-ukrajinskej vojny s pomocou Maďarska.
Šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že pre Maďarsko zostáva aj naďalej najdôležitejším cieľom presadzovať mier. „My Maďari musíme zo všetkých síl stáť za mierom a našou najdôležitejšou úlohou je nikdy nedovoliť, aby bolo Maďarsko zatiahnuté do tejto vojny, ktorá prebieha v našom susedstve,“ dodal Szijjártó.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo a boli „násilne mobilizované“ ukrajinskými úradmi.
Svoje rozhodnutie Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že videlo vyhlásenia o údajnom premiestnení niekoľkých zajatcov, ale Kyjev o tom nebol nijako oficiálne informovaný.
Ministerstvo uviedlo, že maďarský diplomat bude požiadaný o poskytnutie dôveryhodných a overiteľných informácií o prípade. Ukrajina tiež požiada o povolenie kontaktovať osoby, ktoré boli repatriované. Moskva a Budapešť zneužívajú vojnových zajatcov na nástroje politického „PR ťahu“ pred maďarskými voľbami, tvrdí vo vyhlásení ukrajinský rezort.
Szijjártó na Facebooku uviedol, že vojnoví zajatci sa mohli vrátiť domov z rusko-ukrajinskej vojny s pomocou Maďarska.
Šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že pre Maďarsko zostáva aj naďalej najdôležitejším cieľom presadzovať mier. „My Maďari musíme zo všetkých síl stáť za mierom a našou najdôležitejšou úlohou je nikdy nedovoliť, aby bolo Maďarsko zatiahnuté do tejto vojny, ktorá prebieha v našom susedstve,“ dodal Szijjártó.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo a boli „násilne mobilizované“ ukrajinskými úradmi.
Svoje rozhodnutie Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)