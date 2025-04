Kyjev si predvolal veľvyslanca Číny pre jej napomáhanie Rusku vo vojne

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo čínskeho veľvyslanca, aby vyjadrilo „vážne znepokojenie“ v súvislosti so správami, že čínski vojaci bojujú v ruskej armáde a čínske spoločnosti pomáhajú vyrábať vojenský materiál pre Moskvu, uviedlo ministerstvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že najmenej 155 čínskych občanov bojuje po boku ruskej armády, pričom ukrajinskí vojaci dvoch aj zadržali. Zelenskyj zároveň tvrdil, že disponuje informáciami o čínskych dodávkach zbraní do Ruska, čo ale Peking minulý týždeň poprel.



Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si v súvislosti s týmito obvineniami predvolalo čínskeho veľvyslanca v Kyjeve Ma Šeng-kchuna a predložilo "dôkazy" podporujúce tieto tvrdenia, píše AFP.



"Námestník ministra zahraničných vecí Jevhen Perebyjnis zdôraznil, že účasť čínskych občanov na nepriateľských operáciách proti Ukrajine na strane agresorského štátu, ako aj zapojenie čínskych spoločností do výroby vojenských produktov (pre) Rusko vyvolávajú vážne obavy a sú v rozpore s duchom partnerstva medzi Ukrajinou a Čínou," uvádza sa vo vyhlásení. „Ukrajinské špeciálne služby odovzdali dôkazy o týchto skutočnostiach čínskej strane,“ doplnilo.



„Perebyjnis vyzval Čínu, aby prijala opatrenia na zastavenie podpory Ruska v jeho agresii voči Ukrajine. Peking však opakovane vyhlásil, že k niečomu takému nedochádza,“ uviedlo ministerstvo. "Perebyinis ubezpečil, že naša krajina si váži strategické partnerstvo s Čínou a očakáva, že Čína sa do budúcna zdrží akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli poškodiť bilaterálne vzťahy," zdôraznil rezort diplomacie.



Peking v piatok poprel, že by poskytol zbrane ktorejkoľvek strane vo vojne na Ukrajine, ktorá sa začala vo februári 2022. „(Čína) nikdy neposkytla smrtiace zbrane žiadnej strane konfliktu a prísne kontroluje tovary dvojakého použitia,“ skonštatoval hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.