Kyjev si predvolal vyslanca Vatikánu po pápežových slovách o vlajke

Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajina si v pondelok predvolala vyslanca Vatikánu v Kyjeve po slovách pápeža Františka, že Ukrajina by mala mať odvahu vyvesiť "bielu vlajku" vo vojne s Ruskom. Tento výrok rozhneval Kyjev. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Ukrajina nahnevane odmietla názor pápeža Františka, že by dva roky po začatí invázie mala s Ruskom vyjednávať o mieri, a odhodlane vyhlásila, že sa Moskve "nikdy nevzdá".



"Pre tieto výroky pápeža Františka bol na ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí predvolaný apoštolský nuncius," uviedlo ministerstvo na sociálnych sieťach a použilo termín pre diplomata Vatikánu.



Ministerstvo vyslancovi Visvaldasovi Kulbodasovi oznámilo, že Kyjev je "sklamaný slovami pápeža o bielej vlajke". Rezort diplomacie vysvetlil, že slová katolíckeho lídra "posmeľujú Rusko, aby ďalej nerešpektovalo medzinárodné právo".



"Hlava Svätej stolice by mala vysielať signály medzinárodnému spoločenstvu, že je nutné okamžite spojiť sily a zaistiť tým víťazstvo dobra nad zlom, ako aj apelovať na útočníka, a nie na obeť," dodal rezort ukrajinskej diplomacie.



Pápež (87) v rozhovore pre švajčiarsku televíziu zverejnenom cez víkend povedal: "Myslím si, že najsilnejší je ten, kto sa pozrie na situáciu, myslí na ľudí, má odvahu vyvesiť bielu vlajku a vyjednáva."



Jeho výroky vyvolali v Kyjeve pobúrenie – a nie je to prvýkrát, čo Ukrajinu počas dvojročnej ruskej invázie nahnevali pápežove slová.