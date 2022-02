V. Kličko: Musíme brániť naše mesto, našu krajinu, našu budúcnosť

Kyjev 4. februára (TASR) - Starosta ukrajinskej metropoly Kyjev a bývalý šampión v ťažkej váhe Vitalij Kličko prisľúbil, že bude "brániť" toto mesto, ak sa varovania pred potenciálnou inváziou ruských jednotiek stanú skutočnosťou. Informovala o tom agentúra AFP.



"Musíme byť pripravení na najhorší scenár. Dúfame, že sa tak nestane," povedal Kličko novinárom. "Ale keď do našej krajiny prídu agresori, nemáme inú možnosť, musíme brániť naše mesto, našu krajinu, našu budúcnosť," dodal.



Kličko spolu so svojím bratom, taktiež boxerským šampiónom Volodymyrom, navštívil náborové stredisko určené pre dobrovoľníkov, ktorí by boli v prípade útoku na mesto ochotní chopiť sa zbrane, píše AFP.



Volodymyr Kličko sa prihlásil k územnej obrane a trval na tom, že chce "chrániť" svoju rodinu, priateľov a príbuzných. "Sú dve cesty - môžete ujsť, alebo môžete čeliť výzve... Mojou voľbou bolo čeliť výzve," uviedol.



Napätie v súvislosti s Ukrajinou vzrástlo po varovaniach niektorých západných lídrov pred hrozbou bezprostredného útoku viac než 100.000 ruských vojakov na ukrajinských hraniciach. Kremeľ plány na inváziu popiera.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vyzval, aby sa zabránilo vyvolávaniu "paniky".



Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyjadril nádej, že rozsiahle diplomatické úsilie môže zabrániť akémukoľvek útoku. Zároveň však upozornil, že "keď nie, musíme sa pripraviť vziať zbrane do svojich rúk".



"Nie sme slabí a každý agresor musí pochopiť, že ak podnikne nejaké agresívne aktivity proti Ukrajine, bude musieť zaplatiť obrovskú cenu," povedal a poďakoval sa západným spojencom Ukrajiny za dodávky zbraní.



Kyjevská administratíva sa podľa neho pripravuje na možný útok. Zverejnila aj podrobnosti o krytoch a spolupracuje s ozbrojenými silami na plánoch obrany mesta, ktoré má približne tri milióny obyvateľov.