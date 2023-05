Kyjev testuje izraelský systém na detekciu rakiet

Jeruzalem 5. mája (TASR) - V Kyjeve testujú systém na detekciu rakiet vyvinutý v Izraeli a mohol by byť spustený do dvoch mesiacov. Obyvateľom Kyjeva potom poskytne viac času na ukrytie sa pred ruskými raketovými útokmi. Vo štvrtok to povedal ukrajinský veľvyslanec v Izraeli Jevhen Korničuk, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Izrael sa minulý rok dohodol s Ukrajinou na poskytnutí tejto technológie, hoci odložil splniť jej ďalšie požiadavky na zbrane. Kyjev žiadal napríklad systém Železná kupola, ktorý Izrael chráni pred raketemi vypálenými palestínskymi militantmi z pásma Gazy.



Korničuk priblížil, že testovaný systém pracuje s údajmi z ukrajinských radarov. "Umožňuje identifikovať rôzne objekty, vrátane balistických rakiet, a vypočítava ich smerovanie..." povedal. To umožňuje uzavrieť len niektoré časti krajiny, namiesto toho, aby bola uzavretá celá krajina.



Systém má slúžiť ako varovanie pre obyvateľov a upozorniť ich na ruské útoky raketami alebo dronmi buď zvukom sirén alebo notifikáciami na mobilných telefónoch.



V prípade Izraela rozdeľuje krajinu na približne 1700 zón, pričom Tel Aviv a Jeruzalem sú rozdelené do štyroch alebo piatich zón. Pri spustení alarmu v jednotlivých zónach je veľmi presný, zatiaľ čo v zónach, kde zásah nehrozí, môžu ľudia pokračovať v každodennom živote.



"Umožní nám to uzavrieť Kyjev na základe sektorov," povedal Korničuk.



Izraelský systém by sa mal neskôr používať okrem ukrajinskej metropoly aj v ďalších piatich mestách, dodal.