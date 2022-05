Kyjev tvrdí, Rusi ničia mosty v snahe zabrániť protiútokom

Kyjev 7. mája (TASR) - Ukrajinská armáda prvýkrát uviedla, že ruské sily začali vyhadzovať do vzduchu mosty, aby zabránili protiútokom na severovýchode krajiny. TASR informáciu v sobotu prevzala od spravodajskej stanice CNN, ktorá upozornila, že správu nedokáže nezávisle overiť.



Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl vo svojom najnovšom hodnotení uviedol, že "okupanti vyhodili do vzduchu tri cestné mosty" v oblastiach východne od mesta Charkov.



CNN dodala, že ukrajinskej armáde sa za posledné dva týždne podarilo získať späť kontrolu nad niekoľkými obcami severne a východne od Charkova, čím sťažili Rusku raketové a delostrelecké útoky na mesto.



Charkov, ktorý sa nachádza blízko územia Ruska, bol jedným z prvých napadnutých miest, keď Rusko vtrhlo do krajiny.