Kyjev tvrdí, že straty ruskej armády na Ukrajine presiahli 100.000

Londýn/Kyjev 22. decembra (TASR) - Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl tvrdí, že straty ruskej armády na Ukrajine už presiahli hranicu 100.000 mužov. Uvádza sa to v najnovšej zvodke generálneho štábu zverejnenej vo štvrtok britskou stanicou BBC, informuje TASR.



BBC pritom upozorňuje, že zo zvodky nie je jasné, koho ukrajinská armáda do tejto bilancie zahrnula - či iba padlých alebo všetky straty: padlých, ranených a nezvestných.



V infografike, ktorú ukrajinský generálny štáb aktualizuje a zverejňuje na sociálnych sieťach každý deň, príslušný riadok sprevádza titulok "vyradený personál".



Podľa BBC ruská armáda a Národná garda mohli počas bojov na Ukrajine zaznamenať viac ako 20.000 padlých a celkové nenávratné straty Ruska - zahŕňajúce zabitých, ťažko zranených a nezvestných vojakov - by mohli predstavovať najmenej 90.000.



BBC vo svojej správe súčasne upozorňuje, že zverejnené údaje nie je v čase vojny možné overiť z nezávislých zdrojov.



Začiatkom decembra BBC v spolupráci s ruským webom Mediazona a dobrovoľníkmi na základe analýzy otvorených zdrojov potvrdili smrť 10.002 ruských vojakov na Ukrajine.



BBC doplnila, že ukrajinská aj ruská strana pravidelne hlásia údaje o stratách protivníka, ale informácie o svojich vlastných padlých, ranených a nezvestných zverejňujú len zriedka.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu napríklad hovoril o ruských stratách naposledy v septembri, keď povedal, že od začiatku vojny na Ukrajine padlo 5937 ruských vojakov.