Kyjev: Ukrajina pracuje na obnovení leteckej dopravy

Davos 18. januára (TASR) - Ukrajina intenzívne pracuje s partnermi na obnovení leteckej dopravy, ktorú pred takmer dvomi zablokovala ruská invázia. Uviedol to vo štvrtok zástupca šéfa úradu ukrajinského prezidenta Rostyslav Šurma na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ukrajinský vzdušný priestor bol náhle uzavretý po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022, pretože pre civilné letectvo to znamenal množstvo bezpečnostných rizík. Kyjev tiež považuje obnovenie leteckej dopravy za ekonomicky prínosnéu.



"Nechcem vytvárať prehnané očakávania... ale môžem vám prezradiť, že veľmi intenzívne pracujeme na obnovení leteckého spojenia na Ukrajine," povedal Šurma na diskusnom paneli. Časový plán možného obnovenia leteckej dopravy odmietol prezradiť, ale uviedol, že Ukrajina má "interný plán a harmonogram".



Kyjev konzultuje technické špecifikácie s Izraelom, dodal bez ďalších podrobností. Izrael má dlhodobé skúsenosti s nasadzovaním systémov protivzdušnej obrany na ochranu svojej infraštruktúry, vysvetľuje Reuters.



"Musíme získať povolenia od IATA (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov) a FAA (americká Federálna správa letectva), čo nie je jednoduché. Závisí to skôr od odvážnych rozhodnutí medzinárodných partnerov, ktoré, ako veríme, dostaneme," povedal.



Ako pokračoval, Ukrajina zvažuje opätovné otvorenie Medzinárodného letiska Boryspiľ pri Kyjeve alebo iného letiska v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti. Prioritou je medzinárodný uzol pri Kyjeve, načrtol.