Kyjev tvrdí, že zaznamenal v rámci protiofenzívy malý postup

Kyjev 25. júla (TASR) - Ukrajinská armáda zaznamenala v rámci protiofenzívy proti ruským okupačným silám malý postup na juhu krajiny a v okolí mesta Bachmut na východe Ukrajiny. V utorok to uviedol hovorca generálneho štábu ukrajinskej armády Andrij Kovaliov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajinské sily postúpili na južnom fronte smerom k obci Staromajorske, priblížil Kovaliov. Dodal, že ukrajinská armáda si upevňuje pozície, ktoré získala. Ruské sily podľa neho kladú veľký odpor.



Na východe sa ukrajinským silám podarilo vytlačiť ruské jednotky neďaleko obce Andrijivka, juhozápadne od zničeného mesta Bachmut v Doneckej oblasti, pokračoval hovorca. Ukrajinské sily podľa jeho slov podnikajú ofenzíve operácie aj severne a južne od Bachmutu, ktorého sa v máji po niekoľkomesačných bojoch zmocnilo Rusko.



Ukrajinskej armáde sa od začiatku chystanej protiofenzívy podarilo oslobodiť 192 štvorcových kilometrov územia na juhu a ďalších 35 kilometrov štvorcových na východe, oznámila v pondelok námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová.



Agentúra Reuters pripomenula, že vývoj na bojisku nedokáže nezávisle overiť.



Ukrajina spustila očakávanú protiofenzívu zameranú na oslobodenie Ruskom okupovaného územia v júni. Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu počas stretnutia so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom povedal, že ukrajinská protiofenzíva zlyhala.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň zopakoval predchádzajúce vyjadrenia, že protiofenzíva postupuje pomalšie, ako by si želal. Verí však, že príslušné bojové operácie čoskoro naberú tempo.