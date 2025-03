Útok na Moskvu má prinútiť Putina k prímeriu vo vzduchu, tvrdí Kyjev

Moskva 11. marca (TASR) - Masívny útok ukrajinských dronov na ruskú Moskovskú oblasť má prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby súhlasil s návrhom prímeria vo vzduchu. V utorok to podľa agentúry AFP povedal šéf Centra boja proti dezinformáciám pri ukrajinskej Rade národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Andrij Kovalenko. Počet obetí nočného útoku sa medzičasom zvýšil na najmenej dve, ďalších 18 ľudí vrátane troch detí je zranených, uviedli ruské úrady.



Ruská protivzdušná obrana podľa armády ukrajinský útok odrazila, pričom zachytila a zničila 337 dronov, z nich 91 v Moskovskej oblasti, odkiaľ okrem obetí a zranených hlásili aj materiálne škody na bytových domov. V kritickom stave je podľa ruského ministerstva zdravotníctva jedna žena.



Šesť letísk, z toho štyri - Žukovskij, Domodedovo, Vnukovo a Šeremetievo v metropolitnej oblasti Moskvy - a dve v Jaroslavi a Nižnom Novgorode medzičasom obnovili prevádzku, ktorú predtým kvôli útoku dronov na niekoľko hodín prerušili, informoval ruský úrad na kontrolu leteckej dopravy.



"Na Moskvu a Moskovskú oblasť bol vykonaný najväčší útok bezpilotnými lietadlami v histórii," povedal Kovalenko. "Je to ďalší signál Putinovi, že by mal mať záujem aj o prímerie vo vzduchu," dodal. Návrh na takéto obmedzené zastavenie útokov sa chystá Ukrajina predložiť v utorok na rokovaniach so Spojenými štátmi v Saudskej Arábii.



Tvrdenie o doteraz najväčšom útoku dronov na ruské hlavné mesto podľa agentúry Reuters vyslovil aj primátor Moskvy Sergej Sobianin. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharorová uviedla, že na miesto dopadu bezpilotných lietadiel v Moskve vzali prítomnú delegáciu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorú vedie jej generálny tajomník Feridun Sinirlioglu.



Útok na Moskvu, vzdialenú od ukrajinských hraníc stovky kilometrov, prichádza v čase stretnutia najvyšších predstaviteľov USA a Ukrajiny, ktoré sa medzičasom začalo v saudskoarabskej Džidde.