Kyjev uvalil sankcie na Ukrajinca, ktorý chcel skompromitovať Bidena

Kyjev 23. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v nedeľu dekrét, ktorý uvaľuje sankcie na proruského ukrajinského poslanca Andrija Derkača. Tohto údajného ruského agenta Spojené štáty vinia z nezákonného zasahovania do minuloročných prezidentských volieb v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.



Sankcie sa podľa agentúry Reuters týkajú zmrazenia aktív, odobratia Derkačových licencií, obmedzenia prevodu zdrojov akéhokoľvek druhu i ďalších opatrení.



Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Oleksij Danilov v piatok uviedol, že okrem Derkača Kyjev uvaľuje sankcie aj na ďalších vysokopostavených predstaviteľov ruskej armády a súdov.



Derkač spomínané obvinenia popiera s tým, že terčom stíhania zo strany ukrajinských úradov je pre to, že v krajine odhaľuje korupciu.



Na Derkača uvalila sankcie vlani v septembri aj americká vláda. Odôvodnila to tým, že Derkač údajne pomáhal právnikovi exprezidenta Donalda Trumpa, Rudymu Giulianimu, hľadať kompromitujúce materiály na Trumpovho vyzývateľa v prezidentských voľbách Joea Bidena a jeho syna Huntera.



V stanovisku ministerstva financií zo septembra sa uvádzalo, že Derkač, ktorý sa za posledné roky niekoľkokrát stretol s Giulianim v snahe skompromitovať Bidena, bol viac ako desaťročie aktívnym ruským vplyvovým agentom.