Kyjev už druhý deň v poradí neotvorí humanitárne koridory

Kyjev 18. apríla (TASR) - Ukrajina v pondelok oznámila, že už v poradí druhý deň pozastavuje evakuáciu civilistov z miest na východe Ukrajiny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti frontovej línie, pričom obvinila Rusko z blokovania evakuácie civilistov a ostreľovania únikových koridorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nanešťastie dnes 18. apríla neotvoríme humanitárne koridory," uvádza sa vo vyhlásení ukrajinskej vicepremiérky Iryny Vereščukovej, ktoré bolo zverejnené na sociálnych sieťach.



"V rozpore s humanitárnym právom neprestávajú ruskí okupanti blokovať a ostreľovať humanitárne koridory," dodáva Vereščuková.



Kyjev už aj predtým niekoľkokrát pozastavil fungovanie humanitárnych koridorov, ktoré umožňujú ukrajinským civilistom utiecť z ostreľovaných miest, no evakuácia civilistov cez tieto koridory ostáva tentoraz pozastavená už dva dni za sebou. Ide tak o doposiaľ najdlhšie pozastavenie evakuačnej operácie na Ukrajine, píše AFP.



Podľa Vereščukovej prebiehajú v súčasnosti s Ruskom "dlhé a zložité rokovania" ohľadom niekoľkých evakuačných koridorov, a to predovšetkým o koridore vedúcom z obliehaného prístavného mesta Mariupol.



Ukrajinské úrady tiež vyzývajú ľudí nachádzajúcich sa v Donbase na východe Ukrajiny, aby sa čo najrýchlejšie presunuli do západných častí krajiny a unikli tak pred pripravovanou rozsiahlou ruskou ofenzívou na východe krajiny.



Ukrajina tiež obviňuje Rusko z toho, že cielene útočí na evakuačnú infraštruktúru, teda na autobusy či železničné stanice, pričom sa spomína predovšetkým útok na vlakovú stanicu v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny, pri ktorom zahynulo vyše 50 ľudí.