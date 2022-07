Kyjev: V prístavoch určených na export obilia sa obnovila prevádzka

Kyjev 27. júla (TASR) - Kyjev v stredu informoval, že v troch ukrajinských čiernomorských prístavoch sa obnovila prevádzka. Došlo k tomu vďaka nedávnej dohode zameranej na obnovenie vývozu obilia dosiahnutej s Ruskom, ktoré dovtedy prístavy blokovalo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V súvislosti s podpísaním dohody o odblokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov na vývoz obilia sa obnovili práce v prístave v Odese, Čornomorsku a v prístave Pivdennyj (v meste Južne)," informovalo ukrajinské námorníctvo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.



Ukrajina a Rusko podpísali uplynulý piatok v Istanbule separátne dohody s OSN a Tureckom, ktoré majú umožniť vývoz obilia zo zmienených troch ukrajinských čiernomorských prístavov. Ukrajinci totiž odmietli podpísať ten istý dokument ako Rusi.



Kyjev následne v pondelok informoval, že vývoz obilia by sa mohol čiastočne obnoviť už "tento týždeň".



Ukrajinské námorníctvo teraz tiež uviedlo, že po obnovení vývozu obilia budú nákladné lode sprevádzané až do týchto prístavov a tiež z nich. "Vplávanie aj vyplávanie lodí z a do námorných prístavov bude prebiehať spolu s vytvorením konvoja, ktorý bude sprevádzať hlavnú loď," uviedlo námorníctvo s tým, že bezpečné trasy na plavbu týchto lodí zatiaľ ešte neboli určené.



Ukrajina je spolu s Ruskom hlavným vývozcom poľnohospodárskych plodín. Ruská invázia však zastavila export ukrajinskej pšenice a ďalších obilnín, nakoľko ukrajinské čiernomorské prístavy boli zablokované i zamínované.



Turecko v stredu oznámilo, že v Istanbule otvorilo - na základe zmienených piatkových dohôd s Ukrajinou, Ruskom a OSN - koordinačné centrum, ktoré bude zabezpečovať obnovenie vývozu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov.



V novozriadenom centre budú pôsobiť civilní a vojenskí predstavitelia Ukrajiny i Ruska, ako aj delegáti z Turecka a OSN. Ich hlavnou úlohou bude monitorovať bezpečný priechod ukrajinských lodí naložených obilím po vyhradených trasách, ako aj dohliadať na inšpekcie preverujúce, či sa v prichádzajúcich alebo odchádzajúcich zásielkach nenachádzajú zakázané zbrane.