Kyjev varoval pred hrozbou raketových útokov z Bieloruska

Kyjev 12. januára (TASR) — Hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat varoval vo štvrtok pred hrozbou raketových útokov z územia Bieloruska. Vyjadril sa tak deň po tom, ako prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina musí byť na svojich hraniciach s Bieloruskom "pripravená". TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Ihnat vo štvrtok v ukrajinskej televízii povedal, že raketové útoky na Ukrajinu boli v ostatnom čase vykonané z územia Ruska alebo z okupovaných oblastí Ukrajiny. Zároveň však podotkol, že územie Bieloruska je neustále využívané ruskými vojskami, ktoré tam vykonávajú rôzne manévre a nasadili tam napríklad aj špeciálne lietadlá ruských vzdušno-kozmických síl.



"Takže hrozba je tam vždy," uviedol Ihnat a pripomenul, že práve z územia Bieloruska bola na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu odpálená väčšina ruských balistických rakiet.



Kyjev sa podľa Guardianu obáva, že Rusko by mohlo využiť územie Bieloruska ako východiskúvý bod pre vyslanie svojich síl do útoku na severozápad Ukrajiny či dokonca smerom na Kyjev.



Rusko a Bielorusko posilnili v ostatnom čase svoje spoločné jednotky v Bielorusku. Od budúceho pondelka sa tam chystajú usporiadať spoločné letecké cvičenia.