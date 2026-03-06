< sekcia Zahraničie
Kyjev viní Maďarsko zo zadržania pracovníkov ukrajinskej štátnej banky
Orbán podľa agentúry Reuters povedal, že Maďarsko donúti Ukrajinu politickými a finančnými prostriedkami opäť obnoviť tranzit ropy cez ropovod Družba.
Autor TASR
Kyjev 6. marca (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha obvinil maďarské úrady, že v Budapešti zadržali ako „rukojemníkov“ sedem zamestnancov ukrajinskej štátnej banky Oščadbank, ktorí prevážali hotovosť z Rakúska späť na Ukrajinu. Kyjev podľa neho prostredníctvom oficiálnej nóty vyzval Budapešť na ich okamžité prepustenie. Plánuje sa obrániť aj na Európsku úniu. Maďarská strana sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Maďarské úrady dnes v Budapešti vzali ako rukojemníkov sedem ukrajinských občanov. Dôvody sú stále neznáme, rovnako ako ich súčasný zdravotný stav alebo možnosť kontaktovať ich,“ napísal Sybiha vo štvrtok pred polnocou na sieti X.
Podľa neho ide zamestnancov ukrajinskej Oščadbank, ktorí prevážali hotovosť a cennosti v dvoch vozidlách medzi Rakúskom a Ukrajinou v rámci pravidelnej služby medzi štátnymi bankami.
Vedenie Oščadbank vo svojom vyhlásení spresnila, že jej personál prepravoval 40 miliónov dolárov a 35 miliónov eur v hotovosti a deväť kilogramov zlata na základe dohody s rakúskou bankou Raiffeisen Bank a v súlade s medzinárodnými pravidlami a platnými postupmi. Zadržanie vozidiel a zamestnancov bolo podľa nej bezdôvodné, považuje to za únos.
„V skutočnosti hovoríme o tom, že Maďarsko berie rukojemníkov a kradne peniaze. Ak je to tá 'sila', ktorú dnes oznámil pán (maďarský premiér Viktor) Orbán, potom je to sila zločineckej bandy. Je to štátny terorizmus a vydieranie,“ tvrdil ďalej Sybiha.
Vozidlá sa podľa GPS momentálne nachádzajú v Budapešti v blízkosti „jednej z maďarských bezpečnostných alebo silových inštitúcií“, uviedla Oščadbank s tým, že ich polohu potvrdilo aj ukrajinské veľvyslanectvo a ministerstvo zahraničných vecí. Miesto pobytu ukrajinských občanov však známe nie je.
Predtým Orbán podľa agentúry Reuters povedal, že Maďarsko donúti Ukrajinu „politickými a finančnými prostriedkami“ opäť obnoviť tranzit ropy cez ropovod Družba.
