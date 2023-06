Kyjev vyčíta Maďarsku, že bráni kontaktu s ruskými vojnovými zajatcami

Budapešť/Kyjev 19. júna (TASR) - Maďarsko doposiaľ neumožnilo ukrajinským diplomatom nadviazať kontakt s ruskými vojnovými zajatcami pochádzajúcimi zo Zakarpatskej oblasti, ktorých Rusko pred desiatimi dňami odovzdalo Maďarsku. V pondelok na Facebooku to kritizoval hovorca ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.



Maďarská strana podľa neho nezačína v tejto otázke "konštruktívny dialóg" s Kyjevom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí požaduje okamžitý prístup pre konzula k 11 vojnovým zajatcom, ktorí sú v izolácii v Maďarsku. Všetky pokusy ukrajinských diplomatov v posledných dňoch o nadviazanie priameho kontaktu s ukrajinskými občanmi zlyhali. Táto skutočnosť a informácie získané od ich príbuzných naznačujú, že maďarské ubezpečenia o slobode ukrajinských vojakov nie sú pravdivé," napísal Nikolenko.



Hovorca uviedol, že vojnoví zajatci sú držaní v izolácii, nemajú prístup k otvoreným zdrojom informácií a so svojimi príbuznými môžu komunikovať iba v prítomnosti "tretích strán". Dodal, že tieto činy možno kvalifikovať ako porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach zo strany Budapešti.



Maďarsko neposkytlo Ukrajine mená 11 ukrajinských vojakov zajatých Ruskom, ktorých nedávno previezli z Ruska do Maďarska. Oznámil to v pondelok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás.



Ten na mimoriadnej tlačovej konferencii uviedol, že po príchode Ukrajincov Budapešť informovala Kyjev, že do Maďarska bolo privezených 11 ľudí, ktorí predtým bojovali v ukrajinskej armáde a stali sa ruskými vojnovými zajatcami, avšak ich mená neposkytla.



"Vojnoví zajatci zo Zakarpatskej oblasti už nie sú vojnovými zajatcami, majú voľnosť pohybu. Tí, ktorí nemajú maďarské občianstvo, dostanú štatút utečenca," spresnil šéf úradu vlády.



Transport vojnových zajatcov z Ruska do Maďarska oznámila 9. júna na svojej webovej stránke Ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)