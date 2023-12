Kyjev vyšetruje popravu ukrajinských zajatcov ako vojnový zločin

Kyjev 3. decembra (TASR) - Kyjev obvinil v sobotu Rusko zo spáchania vojnového zločinu tým, že popravil ukrajinských vojakov, ktorí dávali znamenie, že sa chcú vzdať. TASR prevzala nedeľnú správu z portálu britského denníka The Guardian. Medzitým Ukrajina začala vyšetrovanie prípadu.



Krátke video zverejnené na sociálnej sieti Telegram zachytáva dvoch mužov vychádzajúcich z úkrytu, jeden z nich s rukami nad hlavou, potom ležia na zemi pred skupinou vojakov.



Nasledujú zvuky podobné streľbe a objaví sa dym, potom sa video náhle preruší.



Tieto zábery bez označenia dátumu boli zverejnené na sociálnych sieťach s informáciou, že boli nafilmované neďaleko mesta Avdijivka na východe Ukrajiny, kde zúria boje.



Miesto, kde zábery vznikli, ani ich pravosť nebolo možné nezávisle overiť, napísal Guardian.



Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk zverejnil fotografiu z tohto videa, ktoré údajne zachytáva, ako ruskí vojaci popravujú dvoch ukrajinských vojnových zajatcov.



Stefančuk na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter, k snímke napísal: "Toto je ďalší zločin spáchaný ruskými teroristami. Porušenie pravidiel vojny. Zabitie neozbrojených vojakov. Rusko znova ukázalo, že je to teroristická krajina, pre ktorú neexistujú žiadne zákony ani normy medzinárodného práva."



Ukrajinský komisár pre ľudské práva Dmytro Lubinec v sobotu odsúdil túto udalosť ako "vojnový zločin".



"Dnes sa na internete objavilo video, ako ruskí vojaci popravujú ukrajinských vojakov, ktorí sa vzdali do zajatia! Toto je ďalšie porušenie Ženevských dohovorov a nerešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva!" napísal ombudsman Lubinec na Telegrame. Dodal: "Ruská strana znova a znova ukazuje svoju teroristickú tvár!"



Lubinec pripomenul, že ukrajinskí vojaci "boli odzbrojení a ruky mali zdvihnuté - neboli žiadnou hrozbou! Ruská strana ich mala zadržať a dať im štatút vojnových zajatcov".



Medzitým Ukrajina začala v nedeľu vyšetrovanie "popravy" zajatých vojakov. Generálna prokuratúra uviedla, že podľa "predbežných údajov" boli zábery nakrútené blízko dediny Stepove, neďaleko Avdijivky.



"Video zachytáva, ako skupina ľudí v ruských uniformách strieľa z tesnej blízkosti do dvoch neozbrojených vojakov v uniformách ukrajinských ozbrojených síl, ktorí sa vzdali do zajatia," napísala generálna prokuratúra. "Vyšetrovatelia a prokurátori začali vyšetrovanie. Zabitie vojnových zajatcov je hrubé porušenie Ženevských dohovorov a klasifikuje sa ako vážny medzinárodný zločin," dodala.