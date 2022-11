Kyjev vyzval africké krajiny, aby chránili ľudí pred vyslaním do vojny

Kyjev 15. novembra (TASR) - Kyjev vyzval lídrov afrických krajín, aby zabránili tomu, že Moskva do vojny na Ukrajine zatiahne ich občanov. Vyjadril sa tak deň po tom, ako Zambia informovala, že pri tamojších bojoch zahynul jej občan, ktorý si mal toho času odpykávať väzenský trest v Rusku. Informuje o tom agentúra AFP.



"Vyzývame Africkú úniu a všetky africké krajiny, aby od Ruska vyžadovali, nech prestane ich občanov nútiť pridať sa k (jeho) armáde," napísal hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko na sociálnych sieťach. "Afričania by nemali zomierať pre Putinove choré mocenské ambície," dodal.



Zambijský minister zahraničných vecí Stanley Kakubo v pondelok informoval, že 23-ročný Zambijčan Lemekhani Nathan Nyirenda zahynul 22. septembra 2022 na jednom z ukrajinských bojísk.



Tento mladý muž študoval v Moskve jadrové inžinierstvo, no v apríli 2020 ho odsúdili na 9,5-ročné väzenie, a to podľa slov jeho otca za údajné obchodovanie s drogami. Trest si odpykával vo väznici so stredne prísnym režimom na predmestí Moskvy.



Zambia požiadala Rusko o objasnenie okolností jeho úmrtia, respektíve toho, ako sa mladík mohol ocitnúť na bojisku na Ukrajine.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov informoval, že Rusko incident preverí. Moskva je podľa jeho slov vo veci v kontakte s Lusakou. "Objasňujeme všetky okolnosti," dodal podľa agentúra RIA Novosti.



Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že ruská súkromná polovojenská organizácia známa ako Vagnerova skupina verbuje do frontovej línie bojov na Ukrajinu aj väzňov z ruských väzníc, ktorým za to sľubuje žold a tiež udelenie amnestie. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mohli Vagnerovci dosiaľ do bojov na Ukrajine naverbovať až do 2000 väzňov.



Viacero ukrajinských vojakov bojujúcich na frontovej línii v Doneckej oblasti agentúre AFP v októbri povedalo, že Rusko využíva bývalých trestancov ako návnadu, aby podnietilo streľbu Ukrajincov a odhalilo tak ich pozície.