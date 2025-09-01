Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kyjev vyzval Čínu na väčšiu aktivitu v prospech mieru na Ukrajine

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

Autor TASR
Kyjev 1. septembra (TASR) - Kyjev v pondelok vyzval Čínu, aby počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v krajine pracovala v prospech mieru na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vzhľadom na významnú geopolitickú úlohu Čínskej ľudovej republiky by sme uvítali aktívnejšiu úlohu Pekingu pri nastolení mieru na Ukrajine na základe rešpektovania Charty OSN,“ uviedlo vo vyhlásení ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.

Peking je blízkym spojencom Moskvy, pripomína AFP.

Putin sa zúčastňuje na summite Šangajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin, kde absolvoval už niekoľko bilaterálnych stretnutí.

Summit ŠOS sa v Tchien-ťin koná 31. augusta a 1. septembra. Zúčastňujú sa na ňom lídri viac než 20 krajín, ako aj zástupcovia desiatich medzinárodných organizácií, doplnila agentúra TASS.

Z Tchien-ťinu sa Putin i ďalší hostia presunú do Pekingu, kde sa 3. septembra uskutočnia oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii.
.

