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Kyjev vyzval obyvateľov, aby zostali doma pre znečistenie ovzdušia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Rusko podniklo v noci na štvrtok jeden zo svojich najväčších útokov na Kyjev, pri ktorom podľa tamojších predstaviteľov zahynulo najmenej 30 ľudí.

Autor TASR
Kyjev 3. júla (TASR) - Kyjevská vojenská správa v piatok vyzvala obyvateľov ukrajinského hlavného mesta, aby obmedzili svoj pobyt vonku. Urobila tak v reakcii na znečistenie ovzdušia zapríčineného požiarmi po rozsiahlom ruskom útoku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rusko podniklo v noci na štvrtok jeden zo svojich najväčších útokov na Kyjev, pri ktorom podľa tamojších predstaviteľov zahynulo najmenej 30 ľudí. Údery spôsobili požiare viacerých budov a nad viacerými časťami mesta stúpal hustý tmavý dym.

Reportéri AFP cítili vo vzduchu v centre ukrajinskej metropoly štipľavý zápach.

„Vzhľadom na požiare spôsobené útokom nepriateľa z noci 2. júla, ako aj nedostatku vetra, sa znečisťujúce látky v atmosfére nerozptýlili,“ uviedla kyjevská vojenská správy na platforme Telegram. Preto „sa odporúča zavrieť okná, obmedziť pobyt vonku, piť veľa vody, a ak máte čističku vzduchu, zapnúť ju na plný výkon,“ dodala.

Spoločnosť IQAir, ktorá monitoruje kvalitu ovzdušia, v piatok k 11.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) označila celkovú kvalitu ovzdušia v Kyjeve ako „miernu“, aj keď niektoré jej monitorovacie stanice hodnotili ovzdušie ako „veľmi nezdravé“.
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