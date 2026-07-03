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Kyjev vyzval obyvateľov, aby zostali doma pre znečistenie ovzdušia
Rusko podniklo v noci na štvrtok jeden zo svojich najväčších útokov na Kyjev, pri ktorom podľa tamojších predstaviteľov zahynulo najmenej 30 ľudí.
Autor TASR
Kyjev 3. júla (TASR) - Kyjevská vojenská správa v piatok vyzvala obyvateľov ukrajinského hlavného mesta, aby obmedzili svoj pobyt vonku. Urobila tak v reakcii na znečistenie ovzdušia zapríčineného požiarmi po rozsiahlom ruskom útoku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rusko podniklo v noci na štvrtok jeden zo svojich najväčších útokov na Kyjev, pri ktorom podľa tamojších predstaviteľov zahynulo najmenej 30 ľudí. Údery spôsobili požiare viacerých budov a nad viacerými časťami mesta stúpal hustý tmavý dym.
Reportéri AFP cítili vo vzduchu v centre ukrajinskej metropoly štipľavý zápach.
„Vzhľadom na požiare spôsobené útokom nepriateľa z noci 2. júla, ako aj nedostatku vetra, sa znečisťujúce látky v atmosfére nerozptýlili,“ uviedla kyjevská vojenská správy na platforme Telegram. Preto „sa odporúča zavrieť okná, obmedziť pobyt vonku, piť veľa vody, a ak máte čističku vzduchu, zapnúť ju na plný výkon,“ dodala.
Spoločnosť IQAir, ktorá monitoruje kvalitu ovzdušia, v piatok k 11.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) označila celkovú kvalitu ovzdušia v Kyjeve ako „miernu“, aj keď niektoré jej monitorovacie stanice hodnotili ovzdušie ako „veľmi nezdravé“.
Rusko podniklo v noci na štvrtok jeden zo svojich najväčších útokov na Kyjev, pri ktorom podľa tamojších predstaviteľov zahynulo najmenej 30 ľudí. Údery spôsobili požiare viacerých budov a nad viacerými časťami mesta stúpal hustý tmavý dym.
Reportéri AFP cítili vo vzduchu v centre ukrajinskej metropoly štipľavý zápach.
„Vzhľadom na požiare spôsobené útokom nepriateľa z noci 2. júla, ako aj nedostatku vetra, sa znečisťujúce látky v atmosfére nerozptýlili,“ uviedla kyjevská vojenská správy na platforme Telegram. Preto „sa odporúča zavrieť okná, obmedziť pobyt vonku, piť veľa vody, a ak máte čističku vzduchu, zapnúť ju na plný výkon,“ dodala.
Spoločnosť IQAir, ktorá monitoruje kvalitu ovzdušia, v piatok k 11.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) označila celkovú kvalitu ovzdušia v Kyjeve ako „miernu“, aj keď niektoré jej monitorovacie stanice hodnotili ovzdušie ako „veľmi nezdravé“.