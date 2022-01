Kyjev vyzval Rusko, aby stiahlo vojakov z hraníc Ukrajiny

Kyjev 30. januára (TASR) - Kyjev v nedeľu vyzval Moskvu, aby stiahla svojich vojakov z hraníc Ukrajiny a pokračovala v dialógu so Západom, ak myslí zmiernenie napätia "vážne". Informovala o tom tlačová agentúra AFP. V tomto krízovom období stúpa napätie a obavy z toho, že Rusko podnikne inváziu na Ukrajinu.



"Ak to ruskí predstavitelia myslia vážne, keď hovoria, že nechcú novú vojnu, Rusko musí pokračovať v diplomatických rozhovoroch a stiahnuť vojenské sily, ktoré zhromaždilo popri hraniciach Ukrajiny a na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny," napísal na Twitteri ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.



Kremeľ rozmiestnil popri hraniciach Ukrajiny vyše 100.000 vojakov a ťažké zbrane, uvádza Západ. A obáva sa, že Kremeľ podnikne útok na Ukrajinu.



"Diplomacia je jediný zodpovedný prístup," doplnil Kuleba v tvíte.



Moskva popiera, že plánuje takúto inváziu. Vyhlásila, že nechce vojnu, ale snaží sa získať od USA a NATO bezpečnostné záruky, že sa vojenská aliancia nebude rozširovať ďalej na východ.



Medzi požadovanými zárukami sú v prvom rade tie, že NATO neprijme nových členov, predovšetkým Ukrajinu, a že Spojené štáty nebudú zriaďovať nové vojenské základne v bývalých sovietskych republikách.



Kuleba v sobotu v telefonáte so svojím francúzskym kolegom Jeanom-Yvesom Le Drianom upozornil, že je dôležité, aby všetci vrátane Západu zostali počas rokovaní s Moskvou "ostražití a pevní".