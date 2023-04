Kyjev vyzval talianske firmy, aby pomohli pri obnove Ukrajiny

Rím 26. apríla (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia v stredu vyzvali talianske firmy, aby investovali do obnovy Ukrajiny. Spomenuli okrem iných príležitosti v energetike, infraštruktúre a poľnohospodárstve, dokonca aj vo výrobe liekov proti úzkosti. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Táto vojna ponúka príležitosti do budúcnosti," povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cez videospojenie na dvojstrannej konferencii v Ríme. "Práce je veľa," dodal.



Na konferencii, ktorú navrhla talianska premiérka Giorgia Meloniová počas návštevy Kyjeva vo februári, sa zúčastnilo vyše 600 talianskych podnikov, partnerov z Ukrajiny a vládnych predstaviteľov oboch strán. Konala sa vyše roka na napadnutí Ukrajiny Ruskom, ktoré spôsobilo skazu vo väčšine krajiny.



"Rozprávať o obnove Ukrajiny znamená vsádzať na víťazstvo a na ukončenie konfliktu," povedala v príhovore Meloniová. "Keďže som si istá, že budúcnosť Ukrajiny je budúcnosťou mieru, čaká ju aj budúcnosť prosperity a čoraz viac aj európska budúcnosť," uviedla.



"Ukrajinci bojujú aj za nás a Taliansko nikdy neprestalo byť na ich strane a inak to ani byť nemohlo. Boje nepreniesli konflikt bližšie k nám, ale skôr naopak, oddialili prípadný konflikt z našej blízkosti," dodala premiérka.



Minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti oznámil, že Taliansko prispeje sumou 100 miliónov eur na novú iniciatívu Európskej investičnej banky (EIB) s názvom "EÚ pre Ukrajinu", ktorá je zameraná na financovanie projektov obnovy.



V Ríme podpísali aj šesť memoránd o porozumení, ktoré pokrývajú oblasti ako ochrana životného prostredia, železnice, agropotraviny a výstavba vodných elektrární, uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ.



Šmyhaľ, ktorý sa objavil po boku s Meloniovou, povedal, že Ukrajina bude tento rok potrebovať vyše 24 miliárd dolárov "na naplnenie základných potrieb ako bývanie a vykurovanie". K ďalším prioritám Kyjeva patria doprava, infraštruktúra a odmínovacie práce.



Ukrajinský premiér sa má počas návštevy Talianska stretnúť vo štvrtok s pápežom Františkom, ktorý opakovane vyzval na mier na Ukrajine.



Zelenskyj spomenul aj príležitosti vo výrobe liekov a v oblasti rehabilitácií, "kde vojna prináša nové popudy".



"Žiaľ, vo vojne bolo ranených veľa ľudí a mnohí potrebujú rehabilitáciu," informoval. "Nielen fyzickú, ale aj duševnú. Trpia posttraumatickou stresovou poruchou, úzkostnou poruchou, predovšetkým tí, čo boli zajatí," vysvetlil.



Na konferencii pripomenul celú škálu základných surovín, ktoré Ukrajina môže ponúknuť firmám v Taliansku a inde – od železnej rudy po lítium a titán. "Môžeme a budeme všetko toto dodávať na svetové trhy," doplnil Zelenskyj.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval firmy, aby investície neodkladali. "Príležitosti sú tu a teraz, nemusíte čakať na koniec vojny, aby ste konali," povedal v angličtine.



Svetová banka v marci odhadla, že rekonštrukcia a obnova Ukrajiny si bude vyžadovať 411 miliárd dolárov, teda 2,6-násobok odhadovaného hrubého domáceho produktu Ukrajiny v roku 2022.