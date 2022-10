Kyjev vyzýva utečencov, aby strávili zimu v zahraničí

Kyjev 25. októbra (TASR) – Ukrajinská vláda žiada utečencov, aby sa počas zimy nevracali do vlasti. Uviedla to v utorok vicepremiérka Iryna Vereščuková, ktorá poukázala na vojnové škody na zásobovaní elektrinou a teplom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



"Ak sa naskytne príležitosť, zostaňte a strávte zimu v zahraničí," povedala Vereščuková v ukrajinskej televízii. Priblížila, že energetické systémy sú v dôsledku ruských útokov nestabilné a v prípade návratu ľudí by boli viac zaťažené.



"Musíme prežiť zimu, ale (elektrické) siete to neprežijú," uviedla. "Situácia sa bude len zhoršovať a túto zimu musíme prežiť," zdôraznila. Dodala, že sa teší, ako sa na budúcu jar mnohí ľudia vrátia na Ukrajinu, rozbehne sa obnova krajiny a deti sa budú vracať do škôl.



Ruská armáda zničila v posledných týždňoch raketovými a dronovými útokmi mnohé zariadenia elektrickej a tepelnej infraštruktúry. Kyjev v tom vidí snahu Kremľa znížiť jeho príjmy z vývozu elektriny, zlomiť vôľu Ukrajiny a vyvolať novú utečeneckú vlnu, ktorá by spôsobila problémy aj Európe, píše DPA.



Od začiatku invázie Ruska z 24. februára zaregistrovali v európskych krajinách 7,7 milióna ukrajinských utečencov, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Ďalšie milióny Ukrajincov vojna vyhnala z domovov v rámci krajiny.