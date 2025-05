Kyjev 6. mája (TASR) - Ukrajina v utorok varovala pred akoukoľvek účasťou zahraničných vojsk na oslavách v Rusku 9. mája pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka. Kyjev uviedol, že by to bolo „neprijateľné“ a považovalo by sa to za pomoc Moskve v „skrývaní jej vojnových zločinov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V posledných rokoch niekoľko krajín vyslalo svoje jednotky na tradičnú vojenskú prehliadku, ktorá sa za prezidenta Vladimira Putina stala najdôležitejším štátnym sviatkom v krajine. Boli to napríklad stredoázijské jednotky, no Kremeľ tento rok nevylúčil účasť severokórejských vojakov. Jednotky KĽDR tiež podporili Rusko vo vojne proti Kyjevu.



„Ruská armáda páchala a naďalej pácha na Ukrajine zverstvá v takom rozsahu, aký Európa nezažila od druhej svetovej vojny,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí Kyjeva. „Práve táto armáda bude 9. mája pochodovať na Červenom námestí v Moskve. Títo ľudia nie sú osloboditelia Európy, sú to okupanti a vojnoví zločinci,“ zdôraznil rezort diplomacie.



Kyjev tvrdí, že vojenské prehliadka s ruskými vojakmi sa bude považovať za „zdieľanie zodpovednosti“ za kroky Moskvy v rámci viac ako trojročnej vojny na Ukrajine. „Pochodovať po ich boku znamená zdieľať ich zodpovednosť za krv zavraždených ukrajinských detí, civilistov a vojakov, nie uctenie si víťazstva nad nacizmom,“ podotklo ministerstvo.



Územie Ukrajiny bola počas druhej svetovej vojny jedným z najzničenejších krajín. Podľa Kyjeva táto vojna „zasiahla každú ukrajinskú rodinu“. Ministerstvo zahraničných vecí tiež uviedlo, že v Červenej armáde bojovalo šesť miliónov Ukrajincov. Zahynulo vtedy päť miliónov ukrajinských civilistov a tri milióny vojakov. Vladimir Putin však označil víťazstvo nad nacizmom v Európe predovšetkým za počin ruského národa, pripomína AFP.