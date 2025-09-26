< sekcia Zahraničie
Kyjev zakázal vstup trom maďarským dôstojníkom na Ukrajinu
Szijjártó vtedy vyhlásil, že Ukrajina spôsobuje týmito útokmi väčšie škody Maďarsku ako Rusku.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 26. septembra (TASR) - Trom vysokopostaveným maďarským vojenským dôstojníkom bol zakázaný vstup na Ukrajinu, oznámil v piatok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na platforme X. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Uvalili sme zákaz vstupu na troch vysokopostavených maďarských vojenských dôstojníkov. Je to odveta za predchádzajúci, neopodstatnený zákaz vstupu Maďarska pre našich vojenských dôstojníkov. Na akúkoľvek neúctu zo strany Maďarska, najmä voči našim vojakom, primerane zareagujeme,“ napísal Sybiha.
Šéf ukrajinskej diplomacie vo svojom príspevku pravdepodobne mal na mysli Roberta Brovdiho, ktorý viedol útok na ropovod Družba, píše server, podľa ktorého vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom, ktorými otriasol aj špionážny škandál, dosiahli nové dno po tom, čo Budapešť koncom augusta zakázala Brovdimu vstup do Maďarska a schengenského priestoru.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó zákaz zdôvodnil tým, že útok na ropovod Družba bol taký vážny a opravné práce trvali tak dlho, že Maďarsko muselo takmer siahnuť do svojej núdzovej rezervy. Szijjártó vtedy vyhlásil, že Ukrajina spôsobuje týmito útokmi väčšie škody Maďarsku ako Rusku.
Po piatkovom kroku Kyjeva maďarský minister zahraničných vecí na Facebooku poznamenal, že „ukrajinský štát už desať rokov vedie protimaďarskú politiku“.
„Maďarskej menšine v Zakarpatskej oblasti sú odoberané práva, Maďar je ubitý na smrť v rámci nútenej brannej povinnosti, útočí sa na ropovod nevyhnutný pre bezpečné zásobovanie Maďarska energiou a teraz zakázali vstup maďarským dôstojníkom. Pritom sú to oni, ktorí od nás očakávajú podporu ich vstupu do Európskej únie... Nemyslia to vážne, však?“ napísal Szijjártó.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Uvalili sme zákaz vstupu na troch vysokopostavených maďarských vojenských dôstojníkov. Je to odveta za predchádzajúci, neopodstatnený zákaz vstupu Maďarska pre našich vojenských dôstojníkov. Na akúkoľvek neúctu zo strany Maďarska, najmä voči našim vojakom, primerane zareagujeme,“ napísal Sybiha.
Šéf ukrajinskej diplomacie vo svojom príspevku pravdepodobne mal na mysli Roberta Brovdiho, ktorý viedol útok na ropovod Družba, píše server, podľa ktorého vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom, ktorými otriasol aj špionážny škandál, dosiahli nové dno po tom, čo Budapešť koncom augusta zakázala Brovdimu vstup do Maďarska a schengenského priestoru.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó zákaz zdôvodnil tým, že útok na ropovod Družba bol taký vážny a opravné práce trvali tak dlho, že Maďarsko muselo takmer siahnuť do svojej núdzovej rezervy. Szijjártó vtedy vyhlásil, že Ukrajina spôsobuje týmito útokmi väčšie škody Maďarsku ako Rusku.
Po piatkovom kroku Kyjeva maďarský minister zahraničných vecí na Facebooku poznamenal, že „ukrajinský štát už desať rokov vedie protimaďarskú politiku“.
„Maďarskej menšine v Zakarpatskej oblasti sú odoberané práva, Maďar je ubitý na smrť v rámci nútenej brannej povinnosti, útočí sa na ropovod nevyhnutný pre bezpečné zásobovanie Maďarska energiou a teraz zakázali vstup maďarským dôstojníkom. Pritom sú to oni, ktorí od nás očakávajú podporu ich vstupu do Európskej únie... Nemyslia to vážne, však?“ napísal Szijjártó.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)