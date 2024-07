Kyjev zakladá novú légiu určenú pre Ukrajincov žijúcich v Európe

Kyjev 10. júla (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily spustili nový projekt, ktorého cieľom je prilákať do armády mužov, ktorí sú v odvodovom veku a žijú v zahraničí, najmä v Európe. Ide o ďalší z krokov, ktorými sa Kyjev snaží doplniť svoje sily na frontových líniách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu Notes from Poland.



Kyjev zriaďuje takzvanú Ukrajinskú légiu po viac ako dvoch rokoch tvrdých bojov, ktoré významne vyčerpali ľudské zdroje Ukrajiny. Nová légia má byť zameraná na ukrajinských mužov žijúcich v Európe, najmä v Nemecku a Poľsku, v ktorom sa zdržiava najväčšie množstvo ukrajinských utečencov.



Pred vypuknutím vojny na Ukrajine sa v iných európskych krajinách nachádzali státisíce ukrajinských mužov. Toto číslo sa ešte zvýšilo po ruskej invázii vo februári 2022, keď množstvo mužov Ukrajinu opustilo, a to napriek zákazu odísť z krajiny, ktorý je platný od prvého dňa invázie. Podľa odhadov sa len v Poľsku nachádza viac ako 300.000 Ukrajincov v odvodovom veku.



"Vyzývame všetkých Ukrajincov v Európe, aby sa pridali k Ukrajinskej légii. Váš prínos je v našom boji za slobodu a nezávislosť neoceniteľný," oznámil v utorok večer ukrajinský minister obrany Rustem Umerov. Príslušníci novej légie podľa neho absolvujú tréning v Poľsku a pridelia im najlepšie vybavenie od západných spojencov.



Vznik novej jednotky je súčasťou obrannej dohody, ktorú v pondelok uzavrel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s poľským premiérom Donaldom Tuskom.



Ukrajina tento rok prijala viacero opatrení, ktorými sa snaží mužov žijúcich v zahraničí presvedčiť, aby sa vrátili do vlasti a vstúpili do armády. Okrem motivujúcich opatrení, akým je Ukrajinská légia, prijal Kyjev aj reštriktívne kroky. Príkladom je pozastavenie konzulárnych služieb pre ukrajinských mužov žijúcich v zahraničí a rozšírenie zákazu opustiť Ukrajinu aj na mužov s trvalým pobytom v zahraničí. Ukrajinský parlament taktiež v máji prijal zákon, ktorým sa znížil minimálny odvodový vek z 27 na 25 rokov.