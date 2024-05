Kyjev žiada Západ, aby zvážil možnosť zostreľovania ruských rakiet

Kyjev 21. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok požiadal západné krajiny, aby zvážili možnosť zostreľovania ruských rakiet nad ukrajinským územím s cieľom zlepšiť ochranu ukrajinských miest pred ruskými útokmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kuleba na tlačovej konferencii so svojou nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou odkázal západným spojencom Kyjeva, aby takýto krok nevnímali ako "eskaláciu".



"Neexistuje žiadny právny, bezpečnostný, ani morálny argument, ktorý by bránil našim partnerom zostreliť z ich územia ruské rakety nad Ukrajinou," povedal šéf ukrajinskej diplomacie. Podľa jeho slov by západné krajiny mali zvážiť takúto možnosť.



"Ak to nechcete urobiť, poskytnite nám na to všetky potrebné prostriedky. Rozmiestnime ich na území Ukrajiny a sami tieto rakety zachytíme," dodal Kuleba. V tejto súvislosti vyzval spojencov na dodanie "systémov protivzdušnej obrany a bojových lietadiel s príslušnými technickými spôsobilosťami".



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková poukázala na význam poskytnutia systémov protivzdušnej obrany pre Kyjev. Uviedla tiež, že oneskorené dodávky vojenskej pomoci pre Kyjev poškodzujú bezpečnosť Západu.



"Je jasné, že každé zaváhanie a každé oneskorenie v podpore Ukrajiny stojí životy nevinných ľudí. A každé zaváhanie pri podpore Ukrajiny ohrozuje aj našu vlastnú bezpečnosť," zdôraznila šéfka nemeckej diplomacie.



Možnosť zostreľovania ruských rakiet nad ukrajinským územím západnými krajinami načrtol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Reuters.



"Rusi používajú na území Ukrajiny 300 (bojových) lietadiel... Potrebujeme aspoň 120, 130 lietadiel, aby sme im vzdorovali," povedal Zelenskyj s odkazom na stíhačky F-16 americkej výroby, ktoré už západné krajiny Kyjevu prisľúbili. "Nemôžete ich poskytnúť práve teraz? Dobre... vráťme sa k lietadlám, ktoré máte na území susedných krajín NATO: zdvihnite ich... zostreľujte ciele, chráňte civilistov," pokračoval. "Dokážu to? Som si istý, že áno. Je to útok krajín NATO, zapojenie (do konfliktu)? Nie," dodal.