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Kyjev znova čelí útokom ruských rakiet, v meste bolo počuť výbuchy
Správy o prípadných obetiach, zranených a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.
Autor TASR
Kyjev 28. júna (TASR) - Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci na nedeľu opäť vystavená útoku balistických rakiet. Spravodajca agentúry AFP pôsobiaci v Kyjeve informoval o najmenej piatich výbuchoch v meste.
Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok na mesto potvrdil a dodal, že proti nemu zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana. Vyzval obyvateľov mesta, aby sa ukryli do bezpečia, píše TASR.
Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej päť balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila.
Správy o prípadných obetiach, zranených a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.
Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok na mesto potvrdil a dodal, že proti nemu zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana. Vyzval obyvateľov mesta, aby sa ukryli do bezpečia, píše TASR.
Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej päť balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila.
Správy o prípadných obetiach, zranených a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.