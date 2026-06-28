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Kyjev znova čelí útokom ruských rakiet, v meste bolo počuť výbuchy

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Na snímke Kyjev. Foto: TASR/AP

Správy o prípadných obetiach, zranených a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.

Autor TASR
Kyjev 28. júna (TASR) - Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci na nedeľu opäť vystavená útoku balistických rakiet. Spravodajca agentúry AFP pôsobiaci v Kyjeve informoval o najmenej piatich výbuchoch v meste.

Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok na mesto potvrdil a dodal, že proti nemu zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana. Vyzval obyvateľov mesta, aby sa ukryli do bezpečia, píše TASR.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej päť balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila.

Správy o prípadných obetiach, zranených a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.
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