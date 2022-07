Kyjev 4. júla (TASR) - Kyjev znovu pozval pápeža Františka na návštevu Ukrajiny a požiadal ho, aby pokračoval v modlitbách za ukrajinský ľud. V pondelok to uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Znovu pozývame pápeža Františka na návštevu našej krajiny a naliehavo ho žiadame, aby sa naďalej modlil za ukrajinský ľud," povedal Nikolenko.



Pápež v rozhovore, ktorý v pondelok zverejnila agentúra Reuters, uviedol, že by chcel v blízkej budúcnosti navštíviť Moskvu a Kyjev, aby tak prispel k ukončeniu vojny na Ukrajine.



František by mohol návštevu Ruska a Ukrajiny absolvovať už v priebehu septembra, píše spravodajský server Vatican News. Reuters pripomína, že ruskú metropolu ešte nenavštívil ani jeden pápež.