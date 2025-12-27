< sekcia Zahraničie
Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov

Autor TASR
Kyjev 27. decembra (TASR) - V hlavnom ukrajinskom meste Kyjev bolo v sobotu nadránom počuť niekoľko silných výbuchov, uviedli tamojšie úrady s tým, že metropole hrozí raketový útok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Výbuchy v hlavnom meste. Protivzdušná obrana je v pohotovosti. Zostaňte v úkrytoch!“ napísal kyjevský primátor Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram.
Ukrajinské vzdušné sily tiež v sobotu nadránom vyhlásili celoštátny letecký poplach a na sociálnych sieťach uviedli, že nad viacerými ukrajinskými oblasťami, vrátane hlavného mesta, sa pohybujú drony a rakety.
Poplach prichádza v čase, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v nedeľu stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride, aby diskutovali o mierovom pláne na ukončenie bojov na Ukrajine.
Nový 20-bodový plán, ktorý predstavil Zelenskyj, ráta s tým, že súčasná frontová línia zostane zmrazená a Ukrajina by mohla stiahnuť vojská z východu, kde by sa vytvorili demilitarizované nárazníkové zóny. Zelenskyj v piatok vyhlásil, že dohoda je pripravená už na 90 percent.
Moskva v piatok obvinila Zelenského a jeho podporovateľov z Európskej únie zo snahy „zmariť“ rokovania o americkom mierom pláne na ukončenie vojenskej ofenzívy.
