Kyjevom otriaslo niekoľko výbuchov

Kyjev 31. októbra (TASR) - Niekoľko výbuchov otriaslo v pondelok ráno ukrajinským hlavným mestom Kyjev. Došlo k nim niekoľko dní po tom, čo Rusko obvinilo Ukrajinu z "mohutného" útoku dronmi na jeho čiernomorskú flotilu lodí na Kryme. TASR prevzala správu z tlačových agentúr AFP a Reuters.



V Kyjeve bolo počuť od 08.00 h (07.00 h SELČ) do 08.20 h najmenej päť výbuchov, informujú novinári agentúry AFP.



Reutersu to hlásili aj svedkovia; podľa nich nastalo približne desať explózií a nad Kyjevom pozorovali dym. Regionálne úrady na severe, východe a v strednej časti Ukrajiny takisto informovali o raketových útokoch.



Reuters dodal, že Rusko vystupňovalo útoky na Ukrajine v posledných týždňoch, po tom, čo obvinilo Kyjev z explózie, ktorá vážne poškodila Kerčský most, spájajúci ruskú pevninu s Krymským polostrovom, anektovaným Moskvou v roku 2014.