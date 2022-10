Kyjevské úrady žiadajú občanov, aby sa vrátili k noseniu rúšok

Kyjev 3. október (TASR) - Ukrajinské úrady požiadali v pondelok obyvateľov hlavného mesta Kyjev, aby sa opätovne vrátili k noseniu ochranných rúšok na tvár. Dôvodom je nárast prípadov nákazy novým koronavírusom a tiež skutočnosť, že zdravotníctvo v krajine je značne zdevastované ruskou inváziou, informuje agentúra AFP.



Len za minulý týždeň pribudlo v Kyjeve 2515 prípadov nákazy koronavírusom, pričom hospitalizovaných bolo s covidom 242 ľudí a ďalších 22 osôb tomuto ochoreniu podľahlo. Uvádza to tamojšie mestské zastupiteľstvo. Kyjevčanov zároveň vyzvalo, aby nosili rúška v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, vo vzdelávacích inštitúciách a tiež v prevádzkach služieb.



Od 19. do 25. septembra zaznamenali v celej Ukrajine 44.137 nových prípadov nákazy koronavírusom, spomedzi ktorých skončilo v nemocnici 6667 ľudí a 161 zomrelo, informuje tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Námestník ministra zdravotníctva Igor Kuzin hovoril minulý týždeň o "náraste" prípadov infekcie, pričom tiež dodal, že ukrajinské zdravotníctvo zažíva pre vojnu "každodenné straty".



"Od začiatku invázie bolo zničených 18 zdravotných zariadení, ktoré prijímali covidových pacientov, ďalších 15 bolo čiastočne zničených a vyše 100 ďalších je násilne okupovaných," povedal.



Dodal pritom, že zavádzanie covidových opatrení bude pomerne ťažké, nakoľko krajina sa teraz "sústredí na iného nepriateľa". Najvyššie počty nakazených a obetí covidu sa podľa Kuzina očakávajú práve v týchto dňoch.



Epidemiologické reštrikcie boli na Ukrajine zrušené 24. februára - v deň vypuknutia ruskej invázie - keď tam bolo zavedené stanné právo, pripomína AFP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) koncom augusta informovala, že ukrajinské zdravotníctvo vojna síce ťažko zasiahla, no stále ešte v rámci daných možností funguje. S prichádzajúcou zimou a počas nej však bude podľa WHO "skúšané ako nikdy predtým".