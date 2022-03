Kyjevský mestský balet sa cez noc stal exulantom v Paríži

Členka kyjevského mestského baletu čaká v zákulisí počas vystúpenia v divadle Théâtre du Châtelet v Paríži v utorok 8. marca 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 10. marca (TASR) - Členovia Kyjevského mestského baletu (KSB) sú zvyknutí na pobyt v zahraničí, často cestujú i deväť mesiacov do roka. Keď však prišli do Francúzska iba deň pred ruským vojenským vpádom na Ukrajinu, tanečníci tohto súboru sa zrazu stali cez noc vyhnancami.Parížske úrady im poskytli útočisko v divadle Chatelet. Súbor sa snaží navonok vystupovať odhodlane, hoci bojuje so silnými emóciami, napísala vo štvrtok agentúra AFP.Najťažším aspektom je, že súbor bol rozdelený na dve časti - jedna zostala v Kyjeve, zatiaľ čo približne 30 tanečníkov prišlo do Francúzska vystúpiť v detskej verzii Luskáčika od ruského hudobného skladateľa Piotra Čajkovského.uviedla Jekaterina Kozlovová, zástupkyňa riaditeľa KSB, ktorý v roku 2012 založila so svojím manželom.dodala.Súbor sa tento týždeň zúčastnil na unikátnom podujatí - spoločne so svojimi kolegami z Parížskej opery usporiadal "workshop" tanca za účelom vyzbierať peniaze pre Červený kríž.Kyjevský mestský balet zožal dlhotrvajúce ovácie, najmä keď členovia súboru v žlto-modrých tričkách predviedli tradičnú ľudovú pieseň Ľudia z Kyjeva. Pred projekciou zástavy svojej vlasti zaspievali aj ukrajinskú štátnu hymnu.