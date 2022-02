Kyjevský metropolita pozýva pápeža Františka na návštevu Ukrajiny

Kyjev/Vatikán 8. februára (TASR) - Najvyšší predstaviteľ ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, vyšší arcibiskup kyjevsko-haličský, metropolita Sviatoslav Ševčuk pozval v utorok pápeža Františka na návštevu Ukrajiny. Podľa neho by návšteva hlavy katolíckej cirkvi mohla pomôcť k mierovému riešeniu napätia s Ruskom. TASR túto informáciu získala z agentúry Reuters.



Podľa kyjevského metropolitu nie je potrebné čakať, kým nastanú pre návštevu ideálne podmienky.



"Viackrát sme vyslovili želanie, aby Svätý Otec navštívil Ukrajinu. Pozvali sme ho a toto pozvanie sme mnohokrát zopakovali," uviedol ukrajinský vyšší arcibiskup a dodal, že pápežova návšteva by bola "veľmi silným gestom pre celé ľudstvo".



Ukrajina je prevažne pravoslávna, ku gréckokatolíckej cirkvi, ktorá je v jednote s Rímom, sa hlási približne desať percent obyvateľov.



"Na Ukrajine vládne konsenzus – a to nielen medzi katolíkmi, ale aj pravoslávnymi a dokonca aj neveriacimi –, že pápež František je dnes najväčšou morálnou autoritou na svete," zdôraznil Ševčuk v taliančine.



"Ľudia hovoria, že ak pápež príde na Ukrajinu, vojna sa skončí," dodal metropolita.



Rusko v blízkosti hraníc s Ukrajinou počas uplynulých mesiacov zhromaždilo desiatky tisíc vojakov, pričom krajiny Severoatlantickej aliancie vyjadrujú obavy, že sa chystá zaútočiť na svojho suseda. Moskva však tieto tvrdenia kategoricky odmieta a požaduje od NATO bezpečnostné záruky, že sa Aliancia nebude rozširovať na východ, predovšetkým o Ukrajinu a Gruzínsko.



Pápež František zorganizoval 26. januára medzinárodný deň modlitieb za mier na Ukrajine.



Reuters upozorňuje, že pápeža by na Ukrajinu museli pozvať štátni aj náboženskí predstavitelia. Na Ukrajine je autokefálna pravoslávna cirkev, ktorej nezávislosť pred troma rokmi potvrdil carihradský patriarcha Bartolomej, a tiež pravoslávna cirkev spadajúca pod moskovský patriarchát. Rusko a tamojšia pravoslávna cirkev, ktorá má blízke vzťahy s Kremľom, by však takúto návštevu zrejme prijali s nevôľou.



Pápežovi by to navyše mohlo skomplikovať situáciu v snahe zlepšiť vzťahy s ruskou pravoslávnou cirkvou. Vatikán a moskovský patriarchát v súčasnosti pracujú na druhom stretnutí medzi Františkom a patriarchom Kirillom. Po prvý raz sa stretli na Kube v roku 2016. Išlo o vôbec prvé stretnutie rímskeho pápeža s moskovským patriarchom v histórii.