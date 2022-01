Kyjevský starosta Kličko: Sme pripravení brániť Ukrajinu

Kyjev 13. januára (TASR) - Starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko dôrazne varoval Moskvu pred prítomnosťou ruských jednotiek pri hraniciach s Ukrajinou s tým, že svoju vlasť je pripravený brániť.



"Ak dôjde k zvýšenej eskalácii... musíme byť pripravení brániť našu nezávislosť a územnú celistvosť našej krajiny – a pripraviť sa musí aj civilná obrana," povedal Kličko v noci na štvrtok v rozhovore pre reláciu Connect the World na americkej spravodajskej stanici CNN.



"Dúfame, že sa to nikdy nestane, toto je ten najhorší prípad, ale musíme byť pripravení," povedal Kličko, niekdajší boxerský šampión v ťažkej váhe.



Moskva je obviňovaná, že na hranici s Ukrajinou zhromaždila okolo 100.000 vojakov. Kličko sa ruských vojenských síl v blízkosti hraníc Ukrajiny obáva, ale tiež je podľa neho možné, že ide len o "napínanie svalov" súčasného vedenia Ruska. "Sme však pripravení na všetko," povedal.



Na pozadí správ západných médií o posilňovaní ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou začali tento týždeň ruskí diplomati rokovať s USA a NATO o bezpečnostných zárukách v Európe. Rusko navrhuje, aby sa NATO vzdalo expanzie na východ a neprijalo Ukrajinu do svojho bloku.



Námestníčka ministra zahraničných vecí USA Wendy Shermanová v stredu uviedla, že Moskva sa po dvoch kolách diplomatických rokovaní nezaviazala k deeskalácii napätia.



Kličko tohtotýždňové rokovania vo Švajčiarsku a Belgicku kritizoval za to, že Ukrajina na nich nebola zastúpená na vysokej úrovni, a označil ich za "geopolitickú" hru. "Všetci hovoria o Ukrajine bez Ukrajiny," dodal.



Pred ruskou anexiou Krymu z roku 2014 bol Kličko kľúčovým opozičným lídrom počas protestov proti invázii svojho suseda. Vtedy si Ukrajina podľa neho zvolila európsku cestu. "Nie je to Ruská federácia a pán (Vladimir) Putin nie je s týmto rozhodnutím spokojný, pretože jeho myšlienkou je obnoviť sovietske impérium," povedal bývalý boxer s odvolaním sa na ruského prezidenta.