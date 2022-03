Kyjevský starosta Vitalij Kličko pozval pápeža na návštevu Kyjeva

Vatikán 15. marca (TASR) - Kyjevský starosta Vitalij Kličko pozval pápeža Františka ešte minulý týždeň na návštevu ukrajinskej metropoly, aby tak hlava katolíckej cirkvi "prejavila svoj súcit". Vatikán však do utorka na pozvanie neodpovedal. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V liste z 8. marca, do ktorého nahliadla v utorok agentúra AFP, Kličko napísal, že "osobná prítomnosť cirkevného lídra v Kyjeve je kľúčom k záchrane životov a vydláždeniu cesty mieru v našej krajine".



"Obraciame sa na vás ako na duchovného lídra, aby ste prejavili svoj súcit a aby ste stáli pri ukrajinskom ľude spoločným šírením výzvy na mier," uvádza sa v Kličkovom liste.



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni vo vyhlásení uviedol, že František dostal Kličkov list a že je "solidárny s utrpením mesta, jeho obyvateľov, tých, ktorí museli utiecť, a tých, ktorí boli povolaní, aby ho riadili".



"Modlí sa k Bohu, aby boli ochránení pred násilím," uviedol Bruni.



Hovorca Vatikánu však neuviedol, či 85-ročný František pozvanie do Kyjeva príjme alebo odmietne.



Kličko pritom ponúkol pápežovi aj alternatívu, a to vystúpenie na spoločnej videokonferencii, ktorá môže byť buď dopredu nahraná, alebo vysielaná naživo. Na tejto konferencii by sa podľa Klička mohol zúčastniť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Odkedy Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu, sa pápež František niekoľkokrát vyslovil proti násiliu. Bruni v utorok zopakoval pápežovo vyhlásenie z nedele, v ktorom František apeloval na ukončenie "neakceptovateľnej agresie skôr, ako sa z miest stanú cintoríny".